中市曾姓UBER司機前年9月間凌晨載1名外籍女大生回宿舍途中，要求「陪看夜景」，女大生拒絕後又擔心無法返校勉強答應，曾男載她到人煙稀少的大肚山頂，強制性交得逞後，才載回校。曾男否認強制性交，辯護律師稱他患「菜花」，疼痛無法自慰及性交。一審法官函詢醫院，認定「不影響」，依加重強制性交罪判7年6月，可上訴。

外籍女大生在2021年9月15日凌晨1時許，在中市西區以UBER平台呼叫計程車要返回學校宿舍，司機曾男搭訕攀談，行經大肚山附近，還多次詢問她是否上山看過夜景，「可以陪我一下嗎？」，「只有大概5分鐘時間」。

女大生拒絕後，又擔心無法返校而勉強答應，曾男驅車至大肚山頂，在昏暗無人處停車，下車賞夜景，返車時要求女大生坐副駕駛座。

豈料，女大生上車後，曾男即現狼形，自駕駛座強行跨坐她身上猥褻及指姦，女大生腳踢反擊，曾男將她抱摔到後座猥褻、自慰，她大喊「不要，要回去了」，曾男才開車將她送抵校門，向警衛要求讓他開車進校送到宿舍遭拒，讓她在校門口下車後離去。

女大生打電話向男友哭訴，返宿舍後洗澡，案經男友報警。女大生案發後驗傷，在右耳採集檢體與曾男DNA型別相符，但下體未檢出曾的DNA。

曾男坦承當天載客，但否認強制性交。委任律師辯護指稱，曾未限制女大生行動自由及使用手機，質疑她未打電話求救，且車內狹窄，沒空間如她證述被摔到後座等情節，並拿出診斷證明指稱，曾男在案發時罹患尖圭濕疣（俗稱「菜花」），疼痛不適，無法自慰及性交。

法官審酌女大生嬌小、曾男身材中等，車內空間符合女大生所述案情，經函詢曾就診的醫院及診所，相關回函認為，病灶面積不大，冷凍治療的疼痛感應1天內消失，案發時已隔1個月，應無不適感；不影響患者自慰及性交。

法官以曾男利用駕駛供公眾或不特定人運輸之交通工具機會，對女乘客強制性交，犯後否認犯行，未與被害人和解及賠償損失，依加重強制性交罪判7年6月。