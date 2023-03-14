不少人都會替毛孩取名字，一名女網友抱怨，昨下午和男友在公園遛狗，恰巧遇到男友分手3個月的前女友，對方和現任男友也在遛狗，沒想到下秒聽到前女友的現任男友喊「雅真妳快來，X婷大便了」，讓她當場氣炸，因為前女友的狗名字和她一模一樣，

原PO昨（13）日於《爆料公社-匿名公社》指出，男友和前女友是和平分手，在他們分手3個月後，她才和男友交往。昨下午彼此在公園遛狗巧遇，彼此尷尬地打招呼後就逕自離去，這時她聽到對方的現任男友突然大喊「雅真妳快來，X婷大便了。」

原PO表示，自己的名字剛好就叫X婷，和對方的毛孩名字一模一樣，她氣炸「是有病嗎？前女友和我男友分手3個多月後，我們才交往的，用我的名字當狗名，不是故意的誰信啊？」

貼文曝光，網友認為有隱情，「誰分手3個月就可以馬上交新女友的啊？而且分手3個月才答應交往，妳和妳男友早就有問題了，只是怕被說話所以在拖時間而已」、「以正常邏輯來思考，妳跟男友起碼認識、曖昧了很長一段時間，之後才從小三被轉正的，所以前女友才會養一隻狗，取名為X婷」、「所以她把妳當小三嗎？和平分手怎麼會這樣？」