旺矽董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利7元，金額創歷年次高，盈餘配發率約54.31％，亦創近6年高點，以13日收盤價121元計算，現金殖利率達5.79％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選6席董事及3席獨董。

旺矽2022年第四季合併營收18.98億元，季減1.93％、年增1.8％，創歷史次高。營業利益2.76億元，季減20.12％、仍年增15.69％，為同期新高、歷史第五高。毛利率46.34％、營益率14.55％，低於第三季46.48％、17.87％，優於前年同期42.59％、12.81％。

在營收規模及本業獲利持穩高檔下，旺矽雖受新台幣強升干擾，匯損拖累業外轉虧、降至近1年半低點，歸屬母公司稅後淨利2.4億元，雖季減34.12％、仍年增7.13％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘2.55元。

累計旺矽2022年合併營收74.39億元、年增14.3％，營業利益12.43億元、年增達53.91％，配合業外收益1.97億元挹注，歸屬母公司稅後淨利12.13億元、年增達74.91％，每股盈餘12.89元，全數改寫新高。毛利率45.81％、營益率16.71％，分創近6年、近11年高。

旺矽2023年2月自結合併營收5.84億元，月增1％、年增達18.38％，自近11月低點回升、改寫同期新高。累計前2月合併營收11.64億元、年增5.33％，續創同期新高。

展望後市，雖然半導體產業持續庫存調整，但旺矽受惠高階應用產品比重與海外市場市占率提升，對今年營運維持審慎樂觀。法人看好旺矽今年營收與獲利可望維持小幅成長、再創新高，其中上半年營收略優於去年同期，下半年動能將優於上半年。