【旅遊經 編輯部報導】

春天是最適合賞花出遊的季節，除了已登場的台北杜鵑花季、臺北玫瑰展、陽明山花季、三層崎花海，今(14)日竹子湖海芋季也已登場，喜歡賞花的民眾，更可以利用「捷運紅線一日賞花趣」賞花攻略地圖中多條一日遊推薦路線，讓民眾假日賞花不用再深陷假日車流，輕鬆搭乘捷運也能玩遍花展，其中，3／26將「100次野餐日」活動，邀請民眾一起來草地野餐，享受愜意的午後時光。

台北杜鵑花季_杜鵑及繡球花。

3月由位於捷運大安森林公園站的「台北杜鵑花季」及捷運圓山站花博公園新生園區的「臺北玫瑰展」雙展為春天揭開序幕！「台北杜鵑花季」以大安森林公園為主要展區，周邊皆能看到臺北市市花「杜鵑」的身影，結合城南地區周邊商圈舉辦導覽走讀、手作課程、文創市集及野餐日等活動，搭配台大杜鵑花節及周邊的永康商圈、公館商圈的精彩一日遊。

大安森林公園_台北杜鵑花季。

春天暖陽，搭乘捷運紅線──淡水信義線，按圖索驥，來趟捷運紅線一日賞花「遊」，甜蜜浪漫賞花遊程。民眾可以搭乘捷運至新北投站轉乘公車，可抵達3月14日登場的「竹子湖海芋季」，梯田、花牆、花海等豐富地形呈現的海芋花海，創造視覺層次的饗宴，每年都令不少花友及網美慕名到訪，更可搭配有台版富良野花海美名的「三層崎花海」及新北投溫泉商圈，來趟北投賞花泡湯之旅；而由捷運士林站轉乘公車，可抵達擁有吉野櫻及杜鵑盛開的「陽明山花季」則可與士林官邸玫瑰季、士林夜市商圈結合，來趟士林賞花美食之旅。

陽明山花季遊客中心吉野櫻正盛放，僅至月中。

陽明山花季-櫻花溪流區杜鵑。

展出超過800種玫瑰的「臺北玫瑰展」則是搭乘捷運抵達圓山站轉乘公車即可抵達，園區內的「秘密花園」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「花海區」及「品種區」等特色展區，讓民眾猶如步入歐風庭園，散步賞花還能體驗異國浪漫風情，長達一個月的展期，等待民眾一齊來感受春日粉嫩的氣息，也可順道逛逛林安泰古厝及捷運圓山站前的花博農民市集，享受多元的賞花體驗。杜鵑是臺北市的市花，每年以種植10萬株為目標，至今在大安森林公園、二二八和平公園、新生南路、仁愛路等處已種植逾85萬株，每年3月在大安森林公園舉辦的台北杜鵑花季享譽全台。3/26工務局公園處與大安森林公園之友基金會更聯手推出「100次野餐日」活動，邀請民眾攜家帶眷，一同到大安森林公園在花團錦簇的草地野餐，享受愜意的午後時光。

臺北玫瑰園_五彩玫瑰園。

為串聯春季花展，「花IN台北」推出「花IN台北X糖村~甜蜜花季到此一遊」活動，自3月15日~ 4月6日在「臺北玫瑰展」、「台北杜鵑花季」、「竹子湖海芋季」專屬打卡看板前合影，上傳「公園新花漾」FB專頁指定貼文，完成指定任務就有機會抽中「花IN台北X糖村」聯名限量產品及「花IN台北」精美限量紀念品。

臺北玫瑰園_紫色系玫瑰。

相關花展資訊可至「花IN台北」官網查詢！

※.「甜蜜花季到此一遊」活動打卡點：

台北杜鵑花季打卡點：捷運大安森林公園杜鵑花心心

臺北玫瑰展打卡點：新生公園濱江街與新生北路方向出口

竹子湖海芋季打卡點：竹子湖旅客服務中心前

圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供