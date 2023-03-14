4名美國人日前赴墨西哥整形，路上遭到毒梟綁架、開槍，釀成2人死亡。

4名美國人日前赴墨西哥整形，結果路上遭毒梟綁架、開槍掃射，導致2人死亡，這起事件震驚美國及國際社會，德州政府後續警告民眾勿前往墨西哥旅遊，對此，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）昨（13）日強調，墨西哥比美國安全。

美國6寶媽華盛頓麥姬（Latavia Washington McGee）3日在另外3名親友陪同下，駕車前往墨西哥進行整形手術，不料在開車入境墨西哥不久後，就被當地毒梟誤認為敵對幫派，開槍掃射並綁架，最終2人喪命，另外倖存的2人已獲救返美。

這起事件再度引發國際社會對墨西哥安全的疑慮，美國有線電視新聞網（CNN）報導，德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）10日以毒梟暴力風險為由，建議民眾避免在春假期間前往墨西哥。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多昨日被問道美國的反應後表示，墨西哥比美國安全，指出溫暖的氣候及相對低廉的生活成本，讓墨西哥一直深受美國觀光客及僑民的歡迎，每年為墨西哥創造數十億美元觀光收入。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）13日強調，墨西哥比美國安全。

他說：「美國政府警告，只有到坎佩切州（Campeche）、尤加丹州（Yucatan）才安全，如果是這樣的話，就不會有這麼多美國人住在墨西哥市及其他地方。」

CNN指出，儘管部分墨西哥地區是熱門旅遊景點，但是綁架、人口走私等暴力犯罪在部分地區仍相當盛行，當中也包括邊境地區。墨西哥的謀殺率仍居全球之冠，失蹤事件頻仍，至今仍有超過10萬墨西哥人及移民下落不明。官員貪腐及對犯罪的無所作為也侵蝕公眾對墨國政府的信任。

美國對墨西哥6州發布「不要前往」旅遊警示。

美國國務院至今對墨西哥6州發布「不要前往」旅遊警示，對7州發布「三思而後行」警示，對另外17州發布「提高警覺」警示。

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