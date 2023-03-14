第95屆奧斯卡金像獎已於昨（13）日落幕，華裔女星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》奪得奧斯卡影后，創下首位華裔影后的影史紀錄。而當年她主演的《臥虎藏龍》也曾問鼎奧斯卡，演唱該片主題曲的動感天后李玟，感動曝23年前合照。

楊紫瓊在2000年主演李安的《臥虎藏龍》，該片曾在奧斯卡入圍10項大獎，李玟所演唱的電影主題曲《月光愛人》，也入圍了最佳電影歌曲獎，雖然當年未獲殊榮，但兩人也留下珍貴合照。

而昨（13）日楊紫瓊順利封后後，引來許多大咖名人祝賀，李玟也公開了23年前的合照，提到「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。」得知楊紫瓊得獎的消息，令她非常感動和驕傲，而她也會繼續加油。

此外，李玟近期因為腿部舊疾而開刀，目前仍在家中休養，日前才上傳影片向粉絲說明復健的狀況，如今得知楊紫瓊得獎，她也火速發文恭喜，「非常感動和驕傲」。