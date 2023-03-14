童子瑋掛出的看板，強調萬里出身的賴清德與基隆的地緣關係。（張志康攝）

民進黨總統初選13日起開放登記，民進黨主席、副總統賴清德預計將在15日上午親自登記參選。民進黨籍的基隆市議會議長童子瑋14日搶先在基隆市仁四路及愛三路口，掛出賴清德的共掛看板，表達支持之意。他強調，他以基隆市議長的身分跳出來支持賴清德參選，也傳達民眾的期待。

童子瑋掛出的看板，寫著「台灣頭2024出總統」「全力支持賴清德」。童子瑋表示，民進黨的總統初選正在進行登記，賴清德預計將於15日登記參選。他認為賴出身在萬里，與基隆同屬一個生活圈，基隆市應該率先表達支持賴清德當總統的意念與期盼。

童子瑋指出，許多基隆的鄉親都向他反映，希望能夠站出來支持，他掛出看板，就是向民眾表達，會全力支持賴清德當總統。他認為，賴清德在行政院長任內，就非常重視大基隆生活圈的發展，基隆過去八年的改變，也可以看到賴清德對基隆的用心。

童子瑋強調，在目前檯面上有意參選總統的政治人物中，賴清德是行政歷練最完整的人，從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、副總統，同時也有著豐富的國際經驗，這對未來的國家領導人來說，是非常重要的，也希望民眾能一起站出來支持。

童子瑋也是全國各縣市中，第一個公開站出來支持賴清德參選總統的縣市議長，他強調，他掛出的看板也傳遞、表達對賴清德參選的期待。基隆市議員施偉政也表示，他也將在中山區掛出看板，支持賴清德參選總統。

隨著民進黨總統初選開跑，也象徵2024總統大選逐漸展開，截至14日止，民進黨已有2人領表，但到目前為止還沒有人登記。基隆地方綠營人士也表示，若能儘早讓總統侯選人「定於一尊」，也能儘早準備2024大選。