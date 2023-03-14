馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《媽的多重宇宙》勇奪第95屆美國奧斯卡影后，成為第一名亞裔影后。她出道後，便在香港開始她的演藝生涯，也在當地投資房產，買下山頂豪宅長達31年，如今房產已經飆漲12倍，可說是演藝事業與投資兩得意。

據《香港01》報導，楊紫瓊在1992年以620萬港幣（約台幣2450萬元）買下位於山頂的瑞燕大廈（Vivian Court）高樓層豪宅，其實用面積約1910平方呎（約53.68坪），31年後市價達7500萬港幣（約台幣2.9億元），漲了12倍之多。位於山頂加列山道的瑞燕大廈樓齡已高達62年，屋苑共有23個單位。

楊紫瓊香港買山頂豪宅，現今市值也超過12倍。(圖/google街景)

其實，瑞燕大廈不只受到楊紫瓊的青睞，更受政客及名人喜愛，知名英皇經紀人霍汶希也在2017年以7280港幣（約台幣2.87億元）買下一個2301平方呎（約64.67坪）的低樓層單位。

原本就出身馬來西亞的富裕家庭的楊紫瓊，原本也有意投資家鄉物業，曾傳出聯合吉隆坡一個財團投資2000萬馬幣（約台幣1.46億元），有意在檳城新關仔角開發一個豪宅項目，但是最終她沒有選擇投資，但是曾買下兩個複式單位，面積達5880平方呎（約165.25坪）。