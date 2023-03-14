國民黨台北市議員鍾沛君昨（13）日在臉書發文指出，先前帳號一度被臉書下架的親綠牙醫史書華，帳號恢復後在一場與她的筆戰中，竟拿她曾患病的往事做文章。而此事引爆了網友的怒火，痛批史「醫德可能有問題」。

日前史書華的帳號遭關閉時，鍾沛君曾讚「所謂天道好輪迴，蒼天饒過誰？爽啦！」但沒想到史書華在帳號復活後，竟留言嗆聲，指自己不會在鍾乳癌復發時說天道好輪迴，蒼天饒過誰，因「這些都太低俗了」。史書華另外提到，但如果鍾沛君身體不舒服，他一定會送花給的。

鍾沛君隨後在臉書狠酸，很難想像一位醫師，跟人筆戰時竟然會攻擊別人的病史，「牙醫只是工作，側翼才是本體」。鍾沛君也提到，當年她病變的患部其實是肺，並非乳癌，史書華可能平常「貼牌貼習慣了，以為病灶也能貼牌轉生」。

許多網友也留言聲援鍾沛君，他們的意見包括「感覺這種醫德可能有問題」、「好好的牙醫不當，要當側翼」、「醫生的品格不一定比較高尚，由此獲得認證」、「不笑天災、人禍、疾病，是做為一個人，最基本的要求」，國民黨台北市議員游淑慧也砲轟，史書華此舉太惡質，名醫蘇一峰則反問，史過去連疫情亡故的人命都可以拿來賭錢了，他還會有道德嗎？

另外，國民黨台北市議員徐巧芯昨在臉書發文喊話鍾沛君，要她加油，這種缺德小人早晚會有現世報，就是要活得更健康、更快樂，才會氣死他。藥師林士峰也在臉書發文調侃，史書華的帳號復活後，立刻展現異於常人的觀點，他本以為，醫師應該不會拿別人的病痛開玩笑的職業，然而事實證明他錯了。或許對史書華而言，醫師只是他的副業，他的主業應該是網路作家，是「史王焦叉」之首。