2024總統立委選戰即將開打，民進黨13日開放登記總統初選，身兼黨主席的副總統賴清德將於15日登記並發表談話，前副總統呂秀蓮14日大讚，賴清德從政閱歷完整，她給對方加油並祝福。至於自己是否會去領表，她則強調，自己的時代已經過去，讓年輕人來加油，也稱不用過度強調世代交替，應該改稱「世代接力」比較好。

呂秀蓮上午10時和全球和平聯盟台灣總會副理事陳拓環赴立法院，依序拜會民進黨、國民黨及民眾黨團，宣傳其舉辦的「北區民間國是會議」。

由於她曾說過賴清德還記得黨魂，談及是否支持賴選總統，呂表示，她希望全民選出最好的國家領導人，民進黨一片團結、和諧，而可能的候選人賴清德，「我格外給他加油跟祝福」，她也讚賴清德從政閱歷非常完整，可從各方面檢驗。

媒體追問，近期是否受邀賴清德的傾聽之旅，呂秀蓮隨即搖頭，指賴清德知道她現在希望做藍綠融合的事，她越超然、越公正，促進台灣和諧很重要，「我們同島一命」。她也說，民進黨作為執政黨，是台灣民主的大孫，不同於其他政黨，她會給予祝福。

至於民進黨是否會去登記參加總統初選，呂秀蓮強調，「我的時代已經過去，讓年輕人加油」，但她也說，不要過度強調世代交替，聽起來很像在強調「老人都離開位置讓給我」，她認為可以換成「世代接力」，因為任何事情，老中青三代都該星薪火相乘，世代接替會比較好。