矽谷銀行（SVB）母公司因遭到擠兌加上增資失敗，上周五突然宣告倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，創下2008年全球金融危機以來美國最大宗的銀行破產案，也是該國史上第二大銀行倒閉案。

緊接著紐約州周日宣布已經關閉加密貨幣銀行Signature Bank，成為美國史上第三大銀行倒閉事件。目前Signature Bank也已經由聯邦存款保險公司接管。

雖然美國監管機關周日緊急推出穩定金融體系的應變措施，以保障矽谷銀行和Singature Bank存款戶的權益、阻止危機持續擴散，並重振對金融體系的信心，但周一美國銀行股仍然重挫，不只區域性銀行崩跌，連摩根大通、花旗和富國等大型銀行也下挫，標普金融類股指數大跌3.78%，在11大類股中表現最疲弱。銀行股分項指數重挫7%，創下2020年6月11日以來的最大跌幅。

市場擔心其他規模較小或地區性銀行也可能爆雷，而那些未投保存款偏高的銀行尤其脆弱。以下為路透社整理美國未投保存款最多的五家地區性銀行。

●第一共和銀行（First Republic Bank）

無保險存款：1195億美元

未投保存款占存款總額比：68%

截至去年12月31日，可供出售（available-for-sale，AFS）投資證券之未實現虧損：4.71億美元

股價表現：周一崩跌61.83%，收在31.21美元，截至上周五收盤，本月來股價下跌33.5%。儘管已經獲得摩根大通的資金挹注，並表示未動用資金超過700億美元。

●聯信銀行（Comerica Bank）

無保險存款：455億美元

未投保存款占存款總額比：62%

截至去年12月31日，可供出售（available-for-sale，AFS）投資證券之未實現虧損：30.3億美元

股價表現：周一收跌27.67%，報42.54美元。截至上周五收盤，本月來股價下跌16.1%。

●Western Alliance Bank

無保險存款：311億美元

未投保存款占存款總額比：58%

截至去年12月31日，可供出售（available-for-sale，AFS）投資證券之未實現虧損：6.749億美元

股價表現：周一收跌47.06%，報26.12美元。截至上周五收盤，本月來股價下跌16.1%，儘管在矽谷銀行倒閉之後，Western Alliance Bank仍然維持全年存款成長13%～17%的預測不變。

●Zions Bank

無保險存款：376億美元

未投保存款占存款總額比：53%

截至去年12月31日，可供出售（available-for-sale，AFS）投資證券之未實現虧損：16.3億美元

股價表現：周一跌25.72%，收在29.97美元。截至上周五收盤，本月來股價下跌20.3%。

●Synovus Bank

無保險存款：251億美元

未投保存款占存款總額比：51%

截至去年12月31日，可供出售（available-for-sale，AFS）投資證券之未實現虧損：16億美元

股價表現：周一跌9.48%，收在31.41美元。截至上周五收盤，本月來股價下跌17%。