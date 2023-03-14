民進黨執政後，兩岸關係長期不睦，如今甚至已到了兵凶戰危的程度，而兩岸文教交流也幾乎完全停擺。中研院圖書館在首頁發布公告，CNKI中國期刊全文數據庫停止服務，且該資料庫具備大陸官方色彩，此時發布停止使用通知，引起疑慮。

中研院圖書館在官網公布，因廠商同方知網（北京）技術有限公司發出停用通知：根據中國大陸2022年9月1日實施的《資料出境安全評估辦法》及相關法律法規要求，需對相關資料進行出境評估，故院方訂購的中國知識網CNKI資料庫，包含CNKI中國工具書網路出版總庫（CRWO）-台灣站及青島站、CNKI中國知識資源總庫-台灣站又青島站（新版），服務即日起將被停止。

中研院在公告中提到，如有急需，建議向各館申請館合複印、或直接到國家圖書館及其他大學圖書館館內使用。文末並署名文哲所圖書館。

根據本報記者查詢，CNKI全名為中國知識基礎設施工程（China National Knowledge Infrastructure），主要訪問平台是中國知網，為中華人民共和國一項知識工程，由北京清華大學直接領導，並獲得大陸教育部、中共中央宣傳部、大陸科技部、大陸國家新聞出版廣電總局、大陸國家計委的支持。具有官方色彩。