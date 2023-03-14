有「搖滾天后」之稱的加拿大歌手艾薇兒（Avril Lavigne），近日受邀出席加拿大「朱諾獎」（JUNO Awards）頒獎典禮並在台上演說時，竟遇到一名瘋狂女子突然脫掉上衣衝上台，打斷艾薇兒的談話，讓她氣得直飆髒話，而這段過程也被現場的粉絲給錄了下來，在網路上不斷瘋傳。

有「加拿大格萊美」之稱的朱諾獎頒獎典禮（JUNO Awards），是加拿大最主要的音樂藝術頒獎典禮，今年在加拿大時間本月14日盛大展開，而來自加拿大的歌手艾薇兒當然也受邀回到家鄉出席頒獎典禮並發表得獎演說。但當她演講到一半時，台下突然衝上一名脫掉上衣的女子，就這樣站在艾薇兒背後露出豐滿的雙峰在台上亂晃，起初艾薇兒並不理會她繼續演說，但當她發現連保安人員也送不走女子時，艾薇兒便衝向前向她飆髒話表示「Get the fxxk off」要她離開，最後在保安人員的拉扯之下，女子才被拉下台。

而整段過程也被當時在現場的觀眾給錄了下來公開在網路上，網友看到後紛紛表示「脫光是脫光了，但還貼著胸貼」、「保安到是挺悠哉」、「這女的到底想幹嘛」、「這是什麼行為藝術嗎？」、「真不禮貌」、「現在都玩這麼開？」、「她只是想紅吧」、「無法控制的表現慾？」意外引起網友熱烈討論。