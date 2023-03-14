花蓮縣富里鄉豐南村吉拉米代（Cilamitay）部落北方石厝溝溪流域的吉哈拉艾（Ciharaay），經阿美族部落族人百年開墾、利用及維護，中、下游的水稻梯田、水圳和聚落等地景，逐漸形成順應山脈而成的狀闊景觀，11年前該村登錄文化景觀區後，縣府積極推廣觀光活動，本月18更將透過健走，與民見證這片具文化意義的遼闊美景。

文化局指出，「吉哈拉艾」中、下游分布的水稻梯田、水圳和聚落等地景，是當地阿美族人近百年內陸續開墾、持續利用和維護而成，其中梯田面積約有15公頃，6條水圳總長約4100公尺。

花蓮縣富里鄉豐南村吉拉米代（Cilamitay）部落北方石厝溝溪流域的吉哈拉艾（Ciharaay），經阿美族部落族人百年開墾、利用及維護，中、下游的水稻梯田、水圳和聚落等地景，逐漸形成順應山脈而成的狀闊景觀。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

文化局表示， 豐南村在2012年登錄為吉哈拉艾文化景觀區，其順應山脈地形的壯闊梯田景觀、沿山壁開鑿引水灌溉梯田的水圳系統，以及使用在地自然資源的傳統智慧等，均表現人類與自然互動的演化關係，且田地多處保留原邊坡上隨溪流沖滾而下的都巒山層火山角礫岩大塊石，見證東部山區早期順應溪岸邊坡開闢梯田的景況，具有文化意義及罕見性。

文化局說，近年縣府積極推廣觀光活動，促進農村經濟活絡，辦理一系列健走活動，因此文化局、農業處、社會處等也將跨界合作，在豐南村舉辦「天空梯田．百年水圳—吉哈拉艾健走活動」，18日上午8點在吉拉米代部落舉行，9點準時出發。

健走活動全程約4.5公里，沿途風景秀麗，如民眾走到汗水淋漓，運動飲料可無限暢飲，強調行程「腿酸腳軟絶不冷場」，且成功登頂吉哈拉艾平台者，除可接受文化景觀推廣教育宣導，還能將百克梯田米扛回家。

除此之外，文化局鼓勵民眾搭乘大眾交通共聚，當天特別安排接駁車往返台鐵富里站與活動會場，去程為上午8點15分自車站發車、25分停靠天賜糧源門口（可停放車輛）、30分抵達會場；回程為中午12點在會場發車，5分到天賜糧源門口、15分抵富里站。