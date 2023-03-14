60歲女星楊紫瓊昨（13日）成功以《媽的多重宇宙》成為首位華裔奧斯卡影后，獲獎消息傳開後，女星楊繡惠突然收到網友的祝賀，連親生爸爸、諧星阿西（楊坤灶）都問：「你什麼時候得獎的？」

楊繡惠13日在社群放上她與楊紫瓊的對比照，搞笑地表示：「我要恭喜楊紫瓊小姐得獎，也要謝謝各位網友給我的恭喜。」照片中，兩人都穿著黑色禮服，露出雪白的香肩，髮型也差不多，乍看之下神韻真的有幾分相似，藍勾勾星友陳隨意、孟澔、郭主義(古錐師)、安苡葳等人都驚呼：「好像喔」，2.5萬網友也按讚表達認同，甚至改口恭喜楊繡惠獲影后。

楊繡惠13日深夜轉發新聞連結，表示爸爸看到新聞正在播楊紫瓊得獎的畫面，便問她「什麼時候得獎的？」楊繡惠哭笑不得地回：「爸你看錯人了！那是國際巨星楊紫瓊不是我。」爸爸聽了超傻眼，笑說：「怎麼那麼像啊！」

楊繡惠透露連爸爸都把她跟楊紫瓊搞錯。（圖／楊繡惠臉書）

事實上，楊繡惠不只撞臉楊紫瓊，去年也被說像歌手李玟，楊繡惠得知後立刻看照片，驚呼真的有像，因此模仿李紋的造型，開直播哼唱對方的歌曲《DI DA DI》，搞笑又親切的個性逗樂大批網友。