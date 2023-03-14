金門二膽島陳姓伙房上兵漂到大陸，外界擔心他恐洩漏二膽島防務相關機密，對此，民進黨立委劉世芳表示，會掌握這名士兵的進度，陸委會和國防部都會用專案的方式處理，不要以訛傳訛。

劉世芳指出，這位上兵在中國大陸部分會掌握進度，包含陸委會和國防部都會用專案方式處理，國防部內部會清查，至於伙房兵洩漏情報的傳聞，不要以訛傳訛，目前包含家屬在內，都非常擔心該名士兵的安危問題，主委將啟動程序，看何時按照兩岸協商方式，讓該名士兵回來台灣。