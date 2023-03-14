根據菲律賓14日官方資料，當地元月的貿易逆差大增至57.4億美元，是自去年8月曾創新高紀錄60億美元後，單月最大。同時，出口減幅也是近3年最多，年減13.5%至52億美元。進口方面，則是年增3.9%至110億美元，3個月以來首次增加。

預測菲律賓元月貿易赤字為43億美元的ING認為，若菲國一直都沒有走出貿易逆差的陰霾，披索短期將出現走貶的逆風壓力。近期來看，披索兌一美元匯價，在2月3日來到波段高點53.65後，迄今約貶值至少2%，目前在55.04附近整理。