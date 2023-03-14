這項關於顯示器對人類視網膜細胞影響的同儕審查（peer-review）研究，哈佛公衛學院比較液晶顯示器和帶前光的電子紙顯示器，LCD和電子紙之間的主要差異在於它們發光成像方式不同，為了在LCD螢幕上觀看圖像，顯示器通常需要LED背光來顯像，而元太的電子紙顯示器就像紙一樣不會發光，而是反射環境光源來照在電子紙螢幕上，讓眼睛看見影像，當環境光線不足時，前光就能發揮像閱讀燈的作用。

在這項研究中，研究人員使用不同類型的前光進行電子紙裝置的測試，包括帶有冷白色和暖琥珀色LED前光，以及新的E Ink ComfortGaze前光。ComfortGaze前光的設計初衷在於減少顯示器表面反射的藍光量，它具有較低的藍光光譜輸出和較少琥珀色的光輸出，在閱讀時能提供更高的舒適度。

研究發現，LED所採用的「色溫」存在顯著差異，「冷」日光模式呈現藍白色，「暖」夜光模式呈現琥珀色。E Ink ComfortGaze則是個例外，它可以減少有害的藍光輸出，而不會在夜燈模式下產生琥珀色的白色調。若要達到與LCD裝置造成視網膜相同的ROS壓力水平，配備E Ink ComfortGaze的電子紙裝置在暖白模式下的使用時間是LCD裝置在冷白模式下的3倍，也是LCD裝置在暖白模式的2倍。