投資人周一紛紛拋售歐元區銀行股，並收斂對歐洲央行(ECB)升息的押注；此前矽谷銀行遭關閉，為自2008年金融風暴以來最大的銀行倒閉案件，並促使美國當局採取行動。

歐洲央行的一位資深監管官員說，歐元區銀行資金充足，而且比矽谷銀行(SVB)和Signature銀行更加保守。SVB主要是對科技新創進行貸款，Signature銀行在上周也宣布倒閉。

消息人士說，ECB監管人員認為，SVB的崩潰不會對歐元區銀行產生直接影響，但是他們警告說，如果美國金融危機的影響擴大到更大間的銀行，情況可能會有變化。

消息人士補充說，負責監管歐元區大型銀行的歐洲央行監事會(Supervisory Board)，目前認為沒有必要召開緊急會議。

負責監管較小銀行的國家監管當局中，只有德國央行正式組建了危機小組。

摩根士丹利(大摩)分析師還估計，由於現有現金緩衝充足，歐元區的銀行業不會被迫在虧本情形下出售債券。

穆迪投資服務(Moody's Investors Service)周一表示，歐洲各銀行不太可能被迫像美國矽谷銀行(SVB)那樣以虧本來出清其持有的債券。

穆迪在一份報告中表示：「基於歐洲銀行穩健的流動性和資金狀況、現金持有量以及穩定的存款基礎，我們認為歐洲大型銀行總體上處於有利地位，不需要虧本出售其債券」。