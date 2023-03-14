英國政府13日發布更新版《安全、防務、發展與外交政策綜合評估》報告，把中國大陸定位為「劃時代挑戰」並談及涉及香港、新疆和南海等議題。中國大陸駐英國大使館發言人13日回應，英方有關報告渲染所謂中國挑戰，對中國大陸進行攻擊抹黑，中方對此強烈不滿、堅決反對。

大陸駐英國大使館發言人13日說，對各國而言，中國是劃時代的機遇，而不是挑戰，中國大陸堅持走和平發展道路，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，致力於在相互尊重、平等相待、互不干涉內政等原則基礎上同各國發展友好合作關係，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

使館發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題怎麼解決是中國人自己的事，任何外國都無權干涉，至於新疆、香港、西藏事務，使館重申這些都是中國內政，堅決反對任何國家以任何形式和藉口干涉大陸內政。

他又稱，在涉海問題上，任何外部勢力無論以任何藉口介入東海、南海局勢，都只會給本地區的和平與安寧帶來不必要的干擾，也不符合本地區國家的利益。

最後，他強調「提醒英方，只有秉持正確對華認知，堅持相互尊重、平等互利、合作共贏，中英關係才能健康穩定發展。我們敦促英方端正心態，摒棄意識形態偏見和冷戰思維，停止在對華關係上搞政治操弄，停止干涉中國大陸內政，以實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。」