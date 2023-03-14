第95屆奧斯卡頒獎典禮在眾人的歡呼聲中圓滿落幕了。眼尖的你是否發現，從紅毯到頒獎台，許多電影人的身上都配戴了一枚小小的「藍絲帶」呢？原來，這個由民間與聯合國難民署（UNHCR）合作設計的藍絲帶，上面印有hashtag「#WithRefugees」，用意是在聲援因戰爭、衝突或氣候變遷而流離失所的人。

Michelle Yeoh reacted to all-white Bafta winners by turning to home comforts https://t.co/D7JgcQ9PUe — Independent Lifestyle (@IndyLife) March 5, 2023

Small and subtle, the blue ribbons worn by many celebrities at the Oscars nonetheless had an important message: support refugees. https://t.co/ksxQ3nSvo7 — NBC4 Washington (@nbcwashington) March 13, 2023

根據《美聯社》引述聯合國難民署，今年有不少電影獲得國際影展和獎項提名，像是《阿凡達：水之道》或動畫長片《迷你網紅實貝秀》，都關注人與人之間的衝突、別離與失去。「透過動人的故事，這些電影能幫助消除歧視和誤解，提供人們新的視角，對被迫逃離家園的人建立起同情心。」

Why so many celebrities wore a blue ribbon at last night's Oscarshttps://t.co/7sXmy7tiFC — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) March 13, 2023

去年的奧斯卡頒獎典禮上，就有不少名人配上藍絲帶或烏克蘭國旗藍黃配色的物件，對飽受戰火摧殘的烏克蘭人民表達支持。今年這項聲援行動持續進行，而典禮要角之一，越南出生的美國影星關繼威，以《媽的多重宇宙》奪下今年最佳男配角後，一席感性發言更讓台下為之動容：「我的旅程始於一艘船。我在難民營待了一年，不知怎麼地，最終來到了好萊塢最大的舞台上。」

“Mom — I just won an Oscar!”



Ke Huy Quan gives an emotional speech after winning Best Supporting Actor for his role in “Everything Everywhere All At Once.” #Oscars #Oscars95https://t.co/OizA2V1EIT pic.twitter.com/emnfTY7Cmi — ABC News (@ABC) March 13, 2023

根據聯合國難民署統計，目前全世界有超過1.03億人無家可歸，俄烏戰爭、土耳其和敘利亞大地震、洪災和乾旱等極端氣候都是造成難民潮的原因。