香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）290億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。14日有30億元逆回購到期，因此單日繼續淨投放，只是規模較13日稍減，至260億元。
路透統計，本周逆回購到期總額320億元，另外15日有3月的唯一一次中期借貸便利（MLF）到期，規模2,000億元。
人民幣兌美元中間價創近兩周新高。官方14日開出的中間價報6.8949，較13日報6.9375，上調426個基點或0.61％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）290億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。14日有30億元逆回購到期，因此單日繼續淨投放，只是規模較13日稍減，至260億元。
路透統計，本周逆回購到期總額320億元，另外15日有3月的唯一一次中期借貸便利（MLF）到期，規模2,000億元。
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