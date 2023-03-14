香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，14日展開人民幣（下同）290億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。14日有30億元逆回購到期，因此單日繼續淨投放，只是規模較13日稍減，至260億元。

路透統計，本周逆回購到期總額320億元，另外15日有3月的唯一一次中期借貸便利（MLF）到期，規模2,000億元。