宜蘭縣長林姿妙今天（14日）因所涉特殊洗錢罪、財產來源不明罪赴地院開庭，林姿妙出庭前說：「人在做，天在看，我都正正當當。」否認犯行，但林姿妙的律師指出，有證人在廉政官陪同下休息70分鐘，卻做出前後不同的證述，因此向法院聲請調閱去年7月11日偵查庭外的走道監視畫面，

林姿妙遭控利用職務收受不正利益、特殊洗錢、財產來源不明、偽造文書等4罪，今天是地院2次準備程序庭第2天，連續2天出庭的林姿妙，均由律師代答與提出意見。

今天準備庭是針對林姿妙所涉特殊洗錢、財產來源不明罪，被告對爭點與證據能力有無意見。

林姿妙的律師聲請傳喚11名帳戶持有人作為證人，也強調林姿妙沒有明顯財產增加，聲請勘驗證人偵訊的光碟，律師也向法院聲請，調閱去年7月11日下午5時52分至晚間7時5分宜蘭地檢署第7偵查庭外走道監視畫面。

律師指出，廉政官當時陪同證人休息70分鐘，卻做出跟之前完全不同證述，卻未依規定在偵查庭內錄影錄音，因此要求還原這消失的70分鐘。

檢方對被告傳喚證人無意見，但對於被告勘驗部分，強調檢、廉均有合法的錄音、錄影，被告有辯護人陪同，當筆錄製作完後提供給被告或辯護人閱覽，閱覽時間有時長達10幾分鐘，對於聲請勘驗影帶予以尊重；但勘驗數量過於龐大，應避免作為延滯訴訟的手段。

檢方在準備庭說，調閱走道監視器畫面，只有畫面並無聲音，認為被告聲請證人到庭即可，且走道監視器畫面有其他出庭的人進出，有違反個人資料保護法之虞。對於調閱走道監視器畫面等聲請，將由地院合議庭評議後作出裁定。