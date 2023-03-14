金港5號」有2500匹馬力，具備30噸拖力，並配備了最新航儀系統和拖曳設備。(圖／金門縣政府提供)

金港5號」自2021年11月辦理開工作業，13日下午於金門料羅港盛大舉行啟用典禮。(圖／金門縣政府提供)

「金港5號」啟用典禮由縣府秘書長謝世傑(右四)及與會嘉賓共同剪綵後揭幕啟用。(圖／金門縣政府提供)

「金港5號」的啟用將提供更優質的港勤服務，維護港區作業安全。(圖／金門縣政府提供)

為提供更優質的港區港勤服務，提升港區作業能量與安全維護，金門縣港務處委商打造的2500匹馬力拖船「金港5號」昨(13)日啟用，正式加入金門港船隊服役，為金門港區航運管理發展添1生力軍。

「金港5號」啟用典禮昨日下午於金門縣料羅港盛大舉行，由縣府秘書長謝世傑及與會嘉賓共同剪綵後揭幕啟用。「金港5號」由台灣高效建造團隊-中信造船集團旗下之高鼎遊艇股份有限公司進行設計與建造，於2021年11月辦理開工作業，並陸續執行船體銲接、管路安裝、艤品安裝、設備安裝及航儀設備安裝。

港務處指出，「金港5號」船型設計兼顧環保與節能，採用新型設計以降低航行阻力，最大船速超過12節，並配備了最新航儀系統和拖曳設備，具備30噸拖力。配備2500匹馬力引擎帶動兩具全向式推進器，能提供靈活操作於料羅港淺吃水區域，主要任務為協助船舶進出港引導、停泊及靠離碼頭作業，提供更完善的港區安全維護與服務能量。

據了解，「金港5號」同時搭載了FIFI-1等級之消防設備與泡沫櫃，也具備充足之消防能量，並兼具港內消防及水文定點探測能力，亦可進行海上救難及執行相關協助作業。

縣府秘書長謝世傑表示，為服務金門港區貨船與客船之協助作業需求，推動「金港5號」建造以汰換高103號，提升港區作業與安全效能，降低老舊設備維運費用，全新拖船的高機動性與穩定性可減少客貨船靠離碼頭作業時間及強化靠泊安全。

縣府也指出，「金港5號」建造案在港務處與建造設計專業技術團隊和合作夥伴辛勤工作努力下，提前完成並交付至金門料羅港，為近來疫情已降溫與小三通開放，拖船啟用後將提供更佳優質及安全之港勤效能。

港務處說明，「金港5號」主要任務為料羅港區港勤作業需求，也能同時具有支援金門其他港區(九宮碼頭、水頭碼頭、塔山棧橋碼頭)，以及金門附近水域之相關作業。新建拖船符合財團法人驗船中心(CR)船級規範，作業範圍涵蓋金門港30海浬，全長31.4公尺、寬11.2公尺、深4.1公尺、吃水2.96公尺、經濟船速達12節、巡航距離達400海浬，並具備30噸拖力，另搭載FIFI-1等級之消防設備，並採用全向式推進器，可提供更加操駕靈活性供拖帶需求，啟用後能為船舶作業注入新血，提供金門港船舶管理更多能量。

縣府表示，金門港1港3港區，各自肩負起不同的任務與需求，隨者疫情和緩與國境逐步放寬，客貨運量體逐步提升，港區各項措施亦逐步強化到位，「金港5號」的啟用也將提供更優質港勤服務，共同維護港區作業安全。