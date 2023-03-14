台南市東山區日前發生一起住宅竊案，報案的獨居婦人稱亡夫所贈的名牌手提包遭竊，警方獲報追賊；經查，竊嫌有2人，鎖定無人在家的住宅，持鐵橇侵入行竊，犯案地點遍及台中、台南、高雄、嘉義。警方12日將2嫌逮捕到案，訊後依加重竊盜罪送辦，雖未尋回婦人的名牌包，不過她仍感謝警方積極破案，保障民眾的安居。

警方查扣變現贓款4萬餘元及犯罪工具4尺高鐵橇2支、名牌皮包、手錶等犯罪贓證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

這起竊案發生在去年10月22日凌晨2點，報案婦人稱住宅的門窗遭小偷破壞，家中除了2個總價值16萬元的名牌包，以及項鍊、耳環等飾品、1萬元現金也不翼而飛，尤其失竊的名牌包為亡夫所贈紀念，對她意義非凡，希望警方能協助找回。

警方到場勘驗及調閱周遭監視器比對分析，鎖定洪姓及曲姓慣竊涉案，2嫌利用人頭車輛作為交通工具，以躲避警方追查，並在南投縣、台中市區的日租套房躲藏，徒增警方查緝難度。

近日警方鎖定犯嫌躲藏地點後，向台南地檢署聲請拘票，前天在台中市西屯區一家電子遊戲場停車場將洪嫌等2人緝捕到案，查扣變現贓款4萬餘元及犯罪工具4尺高鐵橇2支、名牌皮包、手錶等犯罪贓證物。

據了解，洪嫌62歲、曲嫌53歲，2人從去年10月起在各地犯下至少4起竊案，且尚有多起竊案釐清中，警詢後將2人依涉嫌加重竊盜罪移請台南地檢署及台中地檢署偵辦，並建請羈押。

警方起獲的名牌包並非報案婦人亡夫所贈，但她仍感謝警方積極查緝。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方表示，起獲的名牌包經被害婦人指證非其亡夫所贈，顯見另有他人被害，因此將持續追查婦人失竊包包流向，並清查其他被害人。