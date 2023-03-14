新北市林口警分局8日晚間執行擴大臨檢勤務，在某汽車旅館臨檢時，發現1名郭姓男子（34歲）形跡可疑，經盤查後發現，郭男身上一個手機盒內藏有「蠟筆小新」圖樣的毒品咖啡包，當場將他逮補，訊後依毒品罪嫌移送，並持續追查毒品來源。

郭男在汽車旅館遭警方臨檢，查出身上帶有毒品咖啡包。（警方提供）

為了向黑幫宣戰，警方執行「清源專案 2.0」，新北市警局本月8日起於各地實施擴大臨檢勤務。林口警方8日晚間在轄內某汽車旅館臨檢時，發現郭男搭計程車入內，看見警方後神色慌裝，向警方表示要來找朋友，但警方查詢他提供的房號後，卻發現是空房，經盤查後發現郭男身上有一個手機盒，裡面藏有「蠟筆小新」圖樣包裝的毒咖啡包，警方立即將他逮補送辦。

林口警分局表示，警方將持續執行「清源專案 2.0」，進行清查布建，打擊黑幫、查緝毒品，並透過第三方警政結合市府各局處對違規行業裁罰，藉以達成預防犯罪的目的，展現維護治安之決心。另也呼籲民眾切勿嘗試毒品，請拒絕毒害。

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