大陸國家主席習近平在「人大」閉幕及記者會的涉台談話，民進黨新聞部主任張志豪表示，民進黨呼籲中國共產黨，應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，以更開放態度來建構兩岸良性互動。和平不該有前提，發展經濟與民生是兩岸人民共同的願景，推動健康有序的兩岸交流是民進黨的一貫立場。

張志豪表示，兩岸關係穩定發展的關鍵應該奠基於「和平、對等、民主、對話」，應該在雙方理性、平等及相互尊重與不設任何前提下坐下來談，展現務實負責任的態度，共同謀劃疫後良性互動新局，維護兩岸民眾福祉。

他指出，中共當局不放棄以單方面的強制政治框架，限縮兩岸發展，一手呼籲和平，一手武力威脅台灣，不但持續玩兩面手法，也無視國際對於中國破壞區域和平發展的擔憂。

張志豪指出，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是客觀事實，也是台海現狀，更是台灣人民的共同認知。民進黨呼籲中共當局停止對台灣外交孤立、經濟干擾、軍事威脅等威嚇作為，正視中華民國存在與台灣民意，才能有助兩岸關係的正向發展。

大陸國家主席習近平在人大閉幕時提到有關台灣議題指出，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動。