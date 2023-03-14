前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1桃園永豐雲豹，在台灣吹起「魔獸旋風」，不僅成為票房保證，更是鎂光燈追逐焦點，不過卻爆出與雲豹啦啦隊成員Wendy，也就是「反骨男孩」成員孫生前女友「有連結」，而且還搞大女方肚子，雖然Wendy日前駁斥烏龍傳聞，仍收到不少網友質疑私訊，讓她忍不住怒嗆：「別亂炒新聞」。

有抖音頻道先前以「霍華德在台灣把台妹肚子搞大」為標題，接著附上Wendy的照片，指出兩人「有連結」，對此，Wendy轉發此PO文急忙澄清：「太鬧了不可能，這太鬧了吧」，接著強調：「一堆抖音新聞不實謠言拜託別鬧，什麼肚子搞大真的太荒謬了，別再亂炒新聞了」，隨後曬出與霍華德在球場上相視而笑且互相擊掌的照片，用大方面對此事的態度，證實所有傳聞皆是空穴來風。

Wendy大動作反擊網友。（圖／wendy__624 IG）

未料Wendy即便大動作澄清，仍有不少人抱持質疑態度，她Instagram限時動態轉發網友私訊，只見對方質問：「你有什麼證據，證明你沒有懷孕」，對此，她無奈表示：「收到一堆有的沒的私訊，難不成我那個來還要拍給你看嗎，真的太荒謬了，完全不是事實，拜託別亂炒新聞，難不成拍照就會懷孕」，還附上翻白眼的表情符號，如今更在日前與霍華德擊掌照片補充寫下：「我沒有懷孕，真的太鬧了，拜託新聞別再亂寫」，可見內心相當無奈。