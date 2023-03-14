法務部矯正署桃園監獄（桃園看守所）一名陳姓男子去年6月趁一旁的男獄友熟睡時，伸出狼爪摸對方的下體，遭看守所送辦，事後陳男辯稱收押時被室友猥褻多次，精神壓力過大；法官依犯乘機猥褻罪，判處陳男有期徒刑7月，可上訴。

據判決書指出，陳男在去年6月28日凌晨0時38分許，在舍房內，趁獄友躺於其身側睡覺之時，徒手撫摸獄友生殖器，為猥褻行為得逞，事後被發現遭看守所送辦。

法庭審理時，陳男辯稱他於收押期間被室友猥褻多次，導致精神壓力過大，才會對獄友出手，請求法官減刑，但法官認為其將所受之精神壓力轉嫁於他人，並不存在任何可值憫恕之特殊事由，因此拒絕減刑。

法官審酌陳男利用獄友熟睡且不知抗拒之際，對其為乘機猥褻之舉，未尊重獄友性自主決定權，應予非難，考量其犯後坦承犯行，並表示願以1萬元與獄友和解，態度尚可，法官依犯乘機猥褻罪，判處陳男有期徒刑7月，可上訴。

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