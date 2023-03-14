農地違章工廠問題存在多年，今年3月20日為申請納管的未登記工廠繳交「工廠改善計畫」最後期限，未如期遞交工廠改善計畫者，將面臨斷水斷電處分。但環團表示，許多在納管審核階段的工廠根本不符合納管資格，地方政府應嚴審未登工廠納管資格，並立即准駁不符納管的案件，否則都是「玩假的」。

今年3月20日為2016年5月20日前興建之農地違章工廠申請納管的最後期限。據《工輔法》規定，3月20日後未申請納管工廠將面臨斷水斷電，成功申請的納管工廠將透過輔導正式轉合法。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等今(14)日聯合舉辦記者會，地球公民基金會研究專員賴沛蓮表示，「納管」不是向政府舉手喊聲就可以就地合法，業者需附上工廠現況照片、地籍圖謄本、工廠2016年5月19日以前的航照圖，以及從事加工製造等相關文件，以示此工廠是在2016年5月19號前就存在的既有工廠、從事低污染製造、也沒有位處不宜設立工廠區域，並繳交納管輔導金。

賴沛蓮說，經地方政府審核後還是至少揪出22件不符合納管資格卻申請納管，如果地方政府有確實核對並勾稽府內錄案列管的違章工廠，還會發生今天的納管亂象？呼籲地方政府栓緊螺絲，確實審核3萬多間未登工廠納管資格。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，根據綠盟過去監督中高污染工廠經驗，金屬相關製造業的農地工廠，即便在環保署公開資料中登載排放多種有毒物質，甚至被環保機關認定為如金屬表面處理等中高污染業別，卻往往被工業主管機關認定為金屬製品製造業中其他的低污染業別，經濟部、環保署與農委會等應針對污染源與污染狀況資料，加嚴對中高污染工廠的審查。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，不符資格卻申請納管的樣態相當多，例如有不屬於工廠範疇的百貨批發業，有改建、擴建後申請納管並已取得特登，也有申請納管後又不斷出租給不同業者使用的情況，政府應將已申請納管的農地工廠，透過地理資訊系統分析比對出新增建工廠，並依法執行斷水斷電及拆除，造假試圖矇混過關的業者也應重罰。