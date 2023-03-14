國內露營風氣盛行，新竹縣風景優美的露營區，經常一席難求，縣府交旅處調查全縣露營區有327家，98％不合法，主要是營地是使用林業和農牧用地，交通部公布「露營場管理要點」容許使用後，縣府訂定統一指引，啟動輔導團，將在尖石和五峰召開輔導座談會。

交旅處長戴志君表示，露營區最多的是尖石147家，次為五峰111家，依序為關西22家、橫山21家、峨眉11家、北埔7家、新埔4家，竹東、湖口、寶山及新豐各1家。

98％的營地多在林業或農牧用地開發，在政府未容許使用下，目前屬於不合法，現有6家合法露營場是在遊樂區如小叮噹、休閒農場內如萬瑞森林等，合法率僅2％。

戴志君說，交通部去年7月公布「露營場地管理要點」，容許林業和農牧用地可開發露營場地，規定1公頃以內開發面積不超過10％，相關設施不超過660平方公尺，農牧用地可做營地、淋浴及管理室，林業用地則不能有管理室。

「土石流潛勢區內不能做露營區！」戴志君說，去年底成立聯合審議稽查小組，依管理要點，露營場開發及經營涉及土地使用、開發利用、環境保護、水土保持、建築管理、消防管理、衛生管理等相關法規，訂定統一指引，將輔導縣內露營區合法化。

今年編列400萬元預算理露營場現況調查與分級計畫，委託專業團隊成立輔導團，將共同輔導露營場合法登記，27日和29日分別在尖石和五峰召開座談會，後續有3場實體座談會及1場線座談會，同時將開設Line群組及諮詢專線，協助業者申請登記。

原民處長雲天寶說，露營區合法化是業者 樂見，但以原鄉的現況，原民經營的營地面積不大，大都不到1公頃，平地人開發的營地都超過1公頃甚至到2、3公頃，露營場管理要點1公頃以內可做660平方公尺的設施，實在太小，可能需要時間與原民溝通。