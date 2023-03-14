即將卸任的太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛日前透露，密國正與台灣談建交，由於密國將更換新政府，外交部發言人劉永健今天表示，我國尊重也歡迎密國與我國拓展雙邊關係，將等新政府成立之後再來聯繫。

外媒揭露，帕努埃洛日前致函給該國國會與高層官員，建議目前與大陸有邦交關係的密國轉與台灣建交，並透露他今年2月曾與吳釗燮討論，還提到若與台灣建交，密國3年內可收到5000萬美元資助，每年還可獲得1500萬美元援助計畫。吳釗燮日前回應立委詢問時也坦言，「確實有接觸過，做一些意見交換。」

由於密克羅尼西亞日前已完成大選，即將組成新政府，媒體在今天外交部例行記者會中，詢問兩國建交的進度。對此，劉永健表示，這部分外交部長吳釗燮在立法院已有答覆，2月間曾經跟現任總統帕努埃洛有交換意見。

劉永健說，密克羅尼西亞聯邦是一個自由民主的國家，與我國共享自由民主價值，外交就是廣結善緣，爭取與理念相近國家的交往，是我們外交的重點工作，「我們就是很誠心的交朋友」。

劉永健強調，我國未來也願意以「台灣模式」協助密克羅尼西亞發展，增加密國人民的福祉，我國尊重也歡迎密國與我國拓展雙邊關係，至於雙方的關係，將等到新政府成立之後，我們再來再來聯繫。據了解，密國3月完成國會大選後，5月會選出新的總統，7月才會就職。