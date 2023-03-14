2023世界棒球經典賽(WBC)戰火激烈，在A組分組預賽中，中華隊戰績2勝2敗，雖未能如願進軍日本，但選手們精彩的表現讓世界看見台灣。運彩活力小編Pinky也現身WBC比賽球場「台中洲際棒球場」，除了分享場內活動外，也同時提供運彩各項玩法及注意事項，讓球迷在看比賽的同時也能做公益！

台灣運彩活力小編Pinky來到的台中洲際棒球場，平常是屬於中華職棒中信兄弟象的主場地，場內除販售中信兄弟象的周邊商品外，這次更增加了中華隊各式各樣周邊商品，包含扭蛋機及軍牌機等，甚至還能動手DIY做出獨一無二的紀念幣。

預賽比賽現場擠滿全國各地來的球迷，精彩的經典女孩啦啦隊也是比賽之外的一大亮點。活力小編Pinky也現場直擊啦啦隊林襄的瘋狂粉絲，大手筆花費2萬元只為了林襄的鑰匙圈，瘋狂程度令人驚訝，也讓人見識到林襄的高人氣！

Pinky現場直擊啦啦隊林襄狂粉，竟花費2萬元只為了林襄的鑰匙圈。(圖/中時新聞網攝)

除關注經典賽事，為了增加觀賽刺激度，投注台灣運彩也成為不可或缺的活動之一。這次經典賽賽程共有47場，台灣運彩每一場皆有開盤，玩法包含不讓分、讓分、大小、單雙、單局不讓分、勝分差、主客隊大小等等，種類多元有趣，更詳細的資訊可至台灣運彩官網查詢。

不過，經典賽賽制在運彩投注時需注意3點，分別是突破僵局制、比賽提前結束，以及投手投球數限制規定。「突破僵局制」的比賽結果容易呈現「大分」，因此在場中投注時需要特別留意；「比賽提前結束」是指2隊比數差距過大而提前結束比賽，但該場比賽的投注仍為有效，切勿將彩券撕毀，若有中獎要記得去兌換；「投手投球數限制」規定則是在場中投注時，若接替的投手壓制力不足，另一方得分的機會就會增加，因此投注時可以納入參考。

經典賽賽制在運彩投注時需注意3點，分別是突破僵局制、比賽提前結束，以及投手投球數限制規定。(圖/中時新聞網攝)

球賽有輸有贏，難能可貴的是過程及凝聚力，國家運動需要全國共同支持與集氣，除了為中華隊加油之外，購買運彩亦是支持表現，因為每購買100元台灣運彩，就有10元自動挹注到國家運動發展基金，幫助我們國家的體育運動發展，邀請您一起「買運彩、助體育、增光彩」！