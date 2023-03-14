台北市辛亥隧道裝有區間測速，一年拍到上萬張違規罰單，賺取至少2000萬費用，但國民黨台北市議員楊植斗卻發現，區間測速啟用後，事故件數不減反增，較裝設前高出10％肇事率，測速器只剩下搶錢功能，不如裁撤。對此，交通局回覆，將與交通大隊進行評估，並於兩週內出爐，且於一個月內完成標誌標線改善。

楊植斗說明，辛亥隧道的速限50公里區間測速從2022年2月21日啟用，統計至2023年2月20日，總計取締1萬3513件，若以最低罰款計算，一年間罰單的費用就進帳1905萬9200元，光一個辛亥隧道就賺取市民至少將近2000萬。

楊植斗、交通大隊副隊長鄭榮安及交通局交治科長林育生。（劉彥宜攝）

楊植斗指出，區間測速的成效不彰，一年間辛亥隧道發生31起事故，比2021年同期的28件事故數還多出3件。等於區間測速啟用後，肇事率多出10.71％，裝後反而更危險，根本是本末倒置。沒有必要一年賺市民2000萬，如果區間測速只剩下搶錢功能，不如裁撤。

楊植斗痛批，辛亥隧道是大安區、文山區居民往來的交通命脈，且因鄰近第二殯儀館，未來擴建完成後，交通更是大打結，車流只能保持速限50公里，進入 隧道恐怕就會變成2、30公里。但如果區間測速可以讓市民生命受保障那完全贊成，但這台區間測速顯然只有反效果，為罰而罰。

楊植斗要求，北市府針對台北市內的區間測速全面體檢，對比成效，淘汰效果不彰的區間測速，不要跟人民的荷包過不去。

交通局交治科長林育生回應，以區間測速彌補警力於隧道內執法的不適宜和安全性，而每個月不超過10件的交通事故，只要增減1、2件對百分比就有明顯影響，但仍不希望民眾於隧道前看到標誌後急煞，不管是牌面往前或增設，都會和交大做檢討，評估將於兩週內出爐，並於一個月內完成標誌標線改善。

交通大隊副大隊長鄭榮安回覆，辛亥隧道區間測速自2020年1月1日啟用，同年4月28日因資安問題停用，並於2022年2月21日重啟，一年間發生31件交通事故，停用的22個月中則發生47 件，2020年迄今每個月發生的交通件數均為個位數，各個月無明顯增減。

至於改善方法，鄭榮安說道，隧道入口設有牌面，會做評估是否增設牌面或加強宣導，是否裁撤區間測速則要和交通局研議，畢竟僅重啟執法一年，每個月的交通事故為個位數，變異性不大。