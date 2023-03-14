隨著大陸近日全國發熱門診人數增多，甲型流感病毒（甲流）多次衝上熱搜。從2月以來包含北京、天津、上海、浙江等地多所學校都出現因學生感染甲流而停課多天情況。深圳市疾病風險綜合的最新預報結果更顯示，當前深圳流感的風險等級為「中」。另從大陸全國哨點醫院2月5日至3月5日的28天數據內，流感病毒陽性率從0.7％激增到了41.6％、翻了近60倍。

此外，隨著甲流傳播面擴大，甲流快篩試劑、甲流試紙等自測產品也受到關注。根據淘寶平台13日數據顯示，甲流快篩在平台的搜索熱度超過666萬，與上周相比增長13％，熱度已經超過被稱為流感神藥的奧司他韋。

另據時代財經引述IVD（體外診斷）從業者表示，新冠快篩試劑價格已降至低點，與生產企業日漸增多、國家推動集採調控等有關。但目前甲流快篩試劑的生產企業不多。主因由於流感有較強季節性、僅有短期市場需求，且目前並未實施集採，因此價格反倒較新冠快篩更高。

首都醫科大學宣武醫院感染疾病科主任田耕則提醒民眾，不要抱有僥倖心理，認為自己剛剛感染過新冠就不會「中招」甲流。他說明這兩種病毒完全不同，即使感染過新冠，體內抗體也對甲流無效，目前醫院裡每天確診的流感陽性患者基本都感染過新冠，強調必須做好防護。

據中國疾病預防控制中心發佈全國新型冠狀病毒感染疫情情況：新冠病毒陽性率持續下降，從2月27日至3月5日的陽性率為3.8％。但反觀近4周流感病毒陽性率呈上升趨勢，同一時期為41.6％。