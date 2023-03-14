一名50多歲郭姓男子誤信假投資遭詐騙1700萬元，警方獲報循線追查，鎖定主嫌27歲陳姓男子為首9人集團據點，月前展開攻堅，將陳男等人逮捕，意外發現據點竟是機房，原來去年底開始，陳男集團專門替運動博弈網站經營攬客服務，靠抽成賭金獲利，不法所得逾800萬元，全案依詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦。

去年間，退休的郭姓男子在網路上看到「高獲利」、「輕鬆投資賺錢」等股票投資廣告，心動聯繫對方，再根據對方提供的連結進入「投資平台」砸錢投資，起出郭男真的有如帳上損益，得到約5萬元的獲利，食髓知味投入更多積蓄、約1700萬元投資，直到要獲利了結時，遭對方通知要繳納600多萬元的平台操作費才能出金，驚覺遭詐報警。

警方獲報陳姓男子為首9人詐騙集團涉嫌假投資詐騙，月前展開攻堅，意外查獲賭博機房。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市刑事警察大隊去年底獲報，經多日循線調查下，發現涉案的陳男9人詐騙集團藏身在楠梓區的透天厝中，上月14日上午展開攻堅，將正在休息的陳男等人逮捕。警方見房內一人一台電腦，以及如辦公室般的擺設，經調查下，意外發現陳男集團主業竟然是經營運動博弈網站攬客服務。

警方在據點查獲手機、電腦、點鈔機、現金4萬7500元、17張金融卡等證物。（崔正綱攝）

據了解，陳男等人去年底趁世足賽熱潮，與運動博弈網站攜手，陳男等人用個資換額度方式，給予賭客們額度賭錢，若是賭客們贏錢後，將贏來的賭金扣除額度再抽成6至8％獲利，經警方初步計算，短短幾個月時間，陳男集團不法所得逾800萬元。

警方在據點查獲手機、電腦、點鈔機、現金4萬7500元、17張金融卡等證物。（崔正綱攝）

警方現場查獲手機、電腦、點鈔機、現金4萬7500元、17張金融卡等證物，全案依詐欺、賭博、洗錢防制法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方也持續追查金流，釐清是否還有其餘被害人受騙。