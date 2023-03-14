高市府觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（柯宗緯翻攝）

高雄2月至4月演唱會滿檔，帶動強勁住房需求，也讓有心業者趁機哄抬房價。高市觀光局近日突擊稽查10家飯店，抓到鹽埕區3家及新興區1家業者抬高售價有超出備查房價情形，將依規定開罰1至5萬元，其中1家在阿妹開唱的清明連假期間，房價更從6000多暴漲到1萬多元。觀光局強調，若未改善將連續開罰。

2到4月高雄接連迎來新好男孩、西城男孩、韓團BLACKPINK、人氣天團五月天、天后張惠妹開唱，數十萬歌迷齊聚港都，為高雄旅宿業注入一股強心針，不過卻屢傳有業者趁機哄抬，而近日又爆出有民眾住2晚嘉義阿里山英迪格竟高達6.9萬元，引發國旅房價是否太貴爭議。

據統計，高市一般旅館有364家、觀光旅館為10家。為保障消費者住宿權益，高市府觀光局9、10日聯合消保官主動出擊稽查房價，針對鹽埕、新興、前金一帶10家飯店抽查，最後查到鹽埕區3家及新興區1家業者抬高售價有超出備查房價情形。其中，位於鹽埕區1家業者在清明連假期間的定價為6000元，卻賣了1萬多元，最為誇張。

高市府觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（柯宗緯翻攝）

高市府觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查。（柯宗緯翻攝）

觀光局高閔琳局長表示，為保障消費者權益，杜絕不肖旅宿業者，趁機哄抬房價，違反規定者將依規定開罰1至5萬元，後續仍會加強稽查頻率與次數，如有業者仍惡意哄抬且無改善，將連續予以裁罰決不手軟，為消費者看緊荷包，以維護高市觀光形象。

觀光局強調，依據旅館業管理規則、民宿管理辦法規定，旅館業應將其客房價格，報請地方主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，若向旅客收取高於備查的房價，依據《發展觀光條例》規定，將視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。