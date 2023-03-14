只要肯努力，行行都能出狀元，一名網友日前經過一間小學門口，看到一名穿外送制服外套的爸爸來接女兒放學，女兒卻大喊「不要穿那外套來接我，很丟臉」，而那位爸爸一直向小孩道歉，看了很心酸。

一名網友昨天（13日）在PTT發文，下午請假回家經過一間小學，碰巧看見一名爸爸穿外送員的制服外套來接小孩放學，女兒年紀看起來才小五、小六，一見到爸爸就喊「爸爸你不要穿那個外套來接我，這樣很丟臉耶！」然後爸爸一直向孩道歉，拜託好久小女孩才上車，「突然一陣心酸，熊貓外送來接小孩放學真的很丟臉嗎？」

文一PO出後，有網友看了很有感觸，「那個年紀很容易受到大眾或同儕觀念」、「人家爸爸開賓士，我的爸爸是熊貓」、「小孩很難不在意，開計程車也覺得丟臉」、「爸爸也太慘，幫QQ」、「國小不成熟本來就愛比較，同學一定會拿這件事消遣」。

但也有人表示，小孩就是靠爸爸這份薪水養大，「爸爸一定很難過」、「丟臉以後自己走回家，長大就知道有多可恥」、「都是一份工作，有什麼好丟臉」、「那個外送爸爸應該管一下小孩，接送還要道歉還要哄以後會寵壞」。