香港名媛蔡天鳳上月遭謀殺分屍案轟動華人社會，不少網友近來仍常到蔡天鳳的社群網站弔唁。其中她上月才分享到巴黎時裝周的影片，未料成為她最後一次參加精品活動的紀錄，她全程以流利英文跟外國人交談，氣質優雅，她也自曝到當地買名牌衣的花絮，到了店裡後店員告訴她適合自己的尺寸都缺貨，她問還剩哪些，她不顧尺寸不合，一一妥協包下剩下可以買的衣服，可見其真實性格。

關於蔡天鳳的出身至今仍是謎團，有一說她出自上流社會，從國際學校畢業，但也有人質疑，從最後一支她參加巴黎時裝周的影片看來，她確實外語能力不錯，能輕鬆與外國人交談，進退有禮大方。蔡天鳳也在影片中自曝本來興奮到了當地要買最愛牌子的服飾，沒想到都快被賣光，「當店員說只有36號（的衣服）了，我說好吧；店員說只有38號了，我說好吧；店員說只剩40碼了，我也說好吧，但其實我穿34碼」。

蔡天鳳上月遭殺害。（圖／翻攝自xxabbyc IG）

從上述的對話中也可見蔡天鳳的真實性格，善良並不會有傲氣，說話溫柔有修養，但對於名牌仍像小女孩一樣有自己的執著，願意買下不合身的衣服。而蔡天鳳2016年梅開二度嫁給譚仔米線富二代Chris，舉行了世紀婚禮，據《香港01》報導，兩人的認識和結婚經過充滿許多疑點，談到如何認識，Chris稱第一次見到蔡天鳳時，身邊只有一位朋友，蔡天鳳則表示，是和「一大群朋友」一起認識Chris，但也補充不記得第一次見面是什麼時候。

而蔡天鳳的母親「五姐」先前則在社群網站透露，女兒和Chris是青梅竹馬，10歲時就同一所國際學校認識，大讚女兒女婿的緣分從當時就訂下，她更對Chris讚不絕口。然而蔡天鳳的好友「豹太」受訪時則稱，蔡天鳳和Chris、鄺姓前夫是中學同學，真相令外界霧裡看花。