澎湃新聞14日報導，廣州市天河區鳳凰街道漁沙坦一處自建房內的地下工廠，靠著一台「打標機」，打出各種仿冒名牌汽車標誌，「自產自銷」開設多家網店、成批熱銷帶車標汽車內飾產品。經消費者爆料，廣州天河區市場監督管理局聯合轄區公安、街道辦等多部門，一舉破獲該加工冒牌汽車內飾產品據點，擴大辦理中。

澎湃新聞報導，「寶馬（BMW）3系頭枕＋腰靠，153元（人民幣，下同）；賓士臨時停車號碼牌，93元；奧迪車載收納盒，65元；林肯車載菸灰缸，65元；保時捷環保尾箱墊，178元；問界座椅縫隙儲物盒，178元；比亞迪車載香水香薰，75元……」這些汽車內飾產品資訊，來自大陸電商平台某網店，賣的仿冒品都出自這家地下工廠。

澎湃新聞報導，知情人士透露，該處據點幕後老闆是廣東湛江溫姓兩兄弟，採家族式經營，有10多個員工，銷售汽車內飾產品多數印有車標，利潤約為售價一半，獲利頗豐。上述店鋪商家為廣州諾亞汽車用品有限公司（諾亞公司），法定代表人正是溫姓兄弟的哥哥溫某達，於2020年7月成立，位於廣州市天河區漁西路。

澎湃新聞報導，溫某達、溫某成兄弟還在廣州市御改汽車配件、卡希爾汽車用品、朴樂貿易、禾億汽車用品等多家公司持股。這些公司在大陸京東、天貓、拼多多等電商平台開有多家網店，頁面高度相似，均出售汽車內飾產品。

知情人士指出，平時上述據點的老闆要求員工都低調行事，當外人問起公司情況時，要回答說「不知道」「不清楚」，防止洩露消息，尤其要警惕市場監管部門的調查。該據點倉庫的門一般都是緊閉狀態，所租房間的窗戶始終用窗簾進行遮擋。

澎湃新聞報導，執法部門此次查處行動發現，該非法據點非常隱蔽，位於遠離市區的城中村自建房內，室外未懸掛公司招牌，窗戶始終用窗簾遮擋，外觀上看和民居無異。幕後老闆租下自建房多層，用來當倉庫、辦公場所、住宿等。

執法人員在此次查處行動查獲印有各種車標的頭枕、腰靠、臨時停車牌、車載香薰、收納盒、菸灰缸等一批疑似假冒偽劣產品，以市面上最為常見的一二線豪華汽車品牌居多。此外，執法人員還現場查獲了一台「打標機」，其系統早已設置好，隨時可列印各種汽車品牌商標。在銷售管道上，執法人員發現眾多打包好的快遞包裹。

報導稱，這些看似正規的產品，潛藏著一條灰色產業鏈。多為「假貨」，係商家自行「貼車標」後再對外銷售。倉庫堆放著各種汽車內飾配件，部分配件已打上BMW、賓士、奧迪、LEXUS、富豪、福斯、福特等汽車品牌車標。二樓房間的「打標機」可選擇各種車標進行現場列印，「連垃圾桶都可以打標」，根據網店頁面價格資訊，一款帶車標的車載垃圾桶，價格從幾十元到一百多元不等。帶車標汽車內飾產品種類多、數量大，估計涉案金額也很高。