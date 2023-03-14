國民黨台北市議員徐巧芯日前表態，將投入台北市信義、南松山立委，挑戰該選區同黨籍資深立委費鴻泰，而費鴻泰也表示願直球對決，兩人點起國民黨世代議題的火花。《中天電視》Youtube頻道13日發起網路投票，一窺網友的想法。

截至14日上午11點50分，總計有超過21000人參加此投票，在「你支持費鴻泰戰區域立委還是列不分區？」的提問，其中僅有11%認為他應該繼續留在「區域立委」的位置上、另有高達77%的網友希望他能夠轉戰「不分區」、最後則有12%的民眾認為，費鴻泰列在「區域立委/不分區」都可以。

對於該投票，網友們留言「該讓賢了，好好的輔佐後輩吧！」、「年輕立委有戲，還可遠程支援友軍砲火」、「要注入新血，國民黨才能年輕化，更多新思維」、「他適合不分區，作戰交給巧芯」、「選民結構改變了，年輕化了」、「該世代交替了」。

不過也有人支持費鴻泰，稱「去台南或是高雄選區域立委！」、「費陸戰強：區域立委/徐空戰強：不分區」、「費鴻泰一定要當立委的理由是什麼？其他人也是一樣。公平競選吧」。