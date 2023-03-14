再過2周就是清明連假，屆時將有大量車潮湧入高速公路。高公局表示，車輛在高速公路上發生故障，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，呼籲民眾行前一定要檢查「五油三水」。

今年清明連假4月1日至5日共5天，預判將有大量車潮湧入高速公路。高公局表示，因高速公路車速較快，行駛途中一旦發生車輛故障，相對較危險，因此除了平常就要確實保養車輛，連假長途行車前更應妥為檢查車況。

高公局表示，根據過去經驗，車輛在高速公路上故障，多半是缺水、缺油、缺電或爆胎，因此行前一定要做好「五油三水」的檢查。「五油」指的是變速箱油（ATF Oil）即齒輪油、引擎機油、動力方向機油、煞車油以及汽油，「三水」指的是水箱水、電瓶水、雨刷水。

高公局提醒，汽車行駛於高、快速公路如發生缺水、缺電、缺燃料等情況，依據「道路交通管理處罰條例」第33條，可處600至1200元罰鍰。另依據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條，汽車行駛高、快速公路，如車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，或輪胎任一點胎紋深度不足，可依據「道路交通管理處罰條例」第33條處駕駛人3000至6000元罰鍰。

高公局另表示，國道行車途中若遇到救災或事故處理車輛時，應儘快向兩側避讓，讓該等車輛儘速抵達事故現場。網路上常見因用路人阻礙救援車輛的影片，惟依據「道路交通安全規則」第101條第3項第2款規定，同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車等同車道的前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道的車輛應減速配合避讓；違者可依「道路交通管理處罰條例」第45條第2項處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，清明連假期間採單一費率及0至5點暫停收費，另外假期前2周休（3／18~19、3／26）採單一費率再7折收費。