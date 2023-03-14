美英澳公布AUKUS軍事安全合作夥伴協議細節

美國總統拜登周一公開和英、澳簽署的核動力潛艦協議細節，而這是美國在印太戰略的創造時刻。儘管北京憂心忡忡，但相關協議並非北約式的圍堵協定，而是某種更靈活與更富調適性手段的交集。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）13日在評論中指出，拜登周一在聖地牙哥宣布這項澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議時，並未討論北京與日俱增的軍力，但抗中卻顯然是相關協議背後的動機。

當拜登和英國首相蘇納克（Rishi Sunak），還有澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）宣布簽署協議時，可以看到背後龐大的美國潛艦「密蘇里」號（USS Missouri）。

拜登說：「第一項計畫只是開端，還有更多合作，更多可能，這區域未來會有更多和平與安全。」而白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在提及AUKUS打造潛艦協議時強調：「我們沒指望在印太建立北約。」而所謂的AUKUS，目標在於分享國防技術，也是印太區系列重疊安全合作的一部分。

北約是正式的條約聯盟，由許多國家組成，但這些成員實際的相互依存關係往往並沒有宣傳的那麼大，瞧瞧土耳其或法國就知道了。

From @IgnatiusPost: How AUKUS fits into the complex U.S. strategy for the Pacific https://t.co/jkLGgNOBlq — Washington Post Opinions (@PostOpinions) March 14, 2023

而美國的新印太戰略卻不同，為了因應不同的需求，而有各式聯盟。例如，AUKUS是國防硬聯盟，而由美、日，印度和澳洲形成的「四方安全對話」（The Quad）夥伴關係，尋求的則是技術和政治上的軟結盟。

而這美亞新政策可以用「區域聯防」（zone defense）來形容，也就是讓都擔心北京的不同國家集團形成一張大網。而其中許多節點的中心是日本，就在它重新武裝之際，也正在成為美國在亞太區最重要的盟友。

其中可看出好幾個三角聯盟，美國正協助日本改善和南韓的關係，以形成強大的三角安全關係。至於日本則協助美國，和一度親中的菲律賓改善關係。此外，美日和越南及印尼間也發展出類似關係。而毫無疑問的，這戰略的重心在抗中。

1位要求匿名的美國政府高官說，冷戰式圍堵蘇聯就像在靜止的西洋棋棋盤上，著重的是進攻能力，而印太戰略則比較像是在下圍棋，有進有退。AUKUS之所以重要，部分原因在於它讓位於歐洲的英國進入美國長期規劃的亞洲國防計畫。

蘇利文說，未來美國將分享敏感核技術，以提供澳洲攻擊潛艦，並加強英國艦隊。而英國將在2030年代末取得第一艘AUKUS潛艦，至於澳洲則將在2040年代獲得這些潛艦。另一方面，美國將從2032年起，提供澳洲多達5艘美國核動力攻擊潛艦。

此外，美國政府高官說，AUKUS的第二根「支柱」，則在於美、英、澳間，甚至和日本等其他夥伴分享先進國防技術。而這些技術包括高超音速飛行、人工智慧（AI）、海底戰、網路武器、自主系統和電子戰等。

不過，評論也指出，遺憾的是，這項遠大的戰略缺了經濟政策環節。拜登需要了解，美國的亞洲夥伴依賴貿易，除非他能證明，願意抗拒政治壓力，美國市場為亞洲夥伴敞開大門，否則這新戰略的部分好處將被削弱。