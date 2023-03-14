亞崴去年第四季合併營收6.68億元、本業獲利0.67億元、匯損約3、4千萬元，本期淨利近0.26億元、EPS為0.29元。去年合併營收31.01億元、本業獲利2.98億元、本期淨利3.59億元、EPS攀升至3.67元。今年6月7日召開股東會，董事席次從五席增加至九席，獨立董事從三席增加四席、一般董事從原本二席增至五席。

俄烏戰爭爆發後，歐美客戶下單卻不急著拉貨，亞崴2月合併營收1.48億元，年減20.70％；前二月合併營收3.11億元，年減幅30.80％。程泰集團董事長楊德華在農曆年後親自向全球代理商要訂單，訂單回升。

亞崴主管表示，大陸防疫解封，亞崴大陸市場亦有回溫的跡象，目前兩岸在手訂單12～13億元，訂單能見度看到第二季末，還有能力接急單，亞崴因訂單減少，原本規劃中科廠第一季做四休三，每周五放無薪假，隨著訂單回升，3月取消為期3個月無薪假，恢復正常生產。