好看娛樂副總經理黃慕德（左起）、好看娛樂總經理湯宗霖、好看娛樂副總經理王貞妮。（好看娛樂提供）

好看娛樂9日舉辦春酒。（好看娛樂提供）

庹宗康、炎亞綸、姚元浩、吳映潔（鬼鬼）、張立東、顏佑庭等人9日出席好看娛樂春酒晚宴，副總經理王貞妮預告《嗨！營業中2》即將開錄，班底姚元浩驚訝的說：「我有聽說快要開錄了，但檔期目前都還沒有留，我自己會不會出現都不知道」。

炎亞綸則淡定表示，一定是要挑戰更高難度的營業中，帶著無所畏懼的態度跟營業中真正的精神往前走，希望不只對於台灣綜藝也對於經營店鋪和團隊帶來最真實和最貼切的表現，希望《嗨！營業中2》繼續蟬聯冠軍是基本目標，期待更多的挑戰。

總經理湯宗霖表示在10年前的好看娛樂只有7人，一路到現在已經破百人，也從一個辦公室都沒有，到現在擁有一棟獨立的辦公室，一路走來非常感恩。副總經理王貞妮感謝大家每一年的努力，「每次看到台下那麼多人前來，每次辦春酒尾牙的時候就感到自己何德何能可以把大家聚集在一起，我常常在深思要把好看娛樂帶到什麼樣的地方，很多的行業賺錢比我們容易太多了，但是在這個行業，你的努力被大家看到是件很值得的事，不管是媒體上、電視上、頒獎典禮上你們的名字被看見，我更希望在幾年之後，讓你們的荷包也可以肯定你們，我的終極希望就是可以帶領著大家變得更有錢，這個就是我的夢想」。

去年金鐘獎，好看娛樂以《綜藝玩很大》獲得「最具人氣綜藝節目獎」與《大嘻哈時代》奪「綜藝節目獎」、「一般節目類美術設計獎」、「一般節目類燈光獎」等四項大獎，總經理湯宗霖表示很榮幸可跟好看娛樂的夥伴共事一起為創造更好的作品而努力。

好看娛樂副總經理黃慕德分享一直帶領後製團隊，在這個領域中奮鬥了20幾年，去年也獲得一座金鐘獎，多年來的努力終於被看到，以《大嘻哈時代》獲頒「一般節目類美術設計獎」，「我相信這是一個開始，也勉勵夥伴們在自己的崗位上努力一定也會有所回收。從前的綜藝節目可能只有一位剪接師就可以完成，但現在因為實境節目編制越來越龐大，甚至需要五到八位的剪接團隊來完成精彩的後製。一直以來深信一句話團結力量大，新的一年更有信心迎接挑戰」。

最後，王貞妮也在台上點名超支的節目《嗨！營業中》、《全明星運動會》，她勉勵大家會花錢沒關係，也要把錢賺回來，好看娛樂只想好看。《嗨！營業中》第一季播完，YT頻道 一樣持續熱播節目花絮，更引發粉絲討論，好看娛樂官宣《嗨！營業中》第一季的YT完整版4月2日起，每周日晚上9點上架，敬請期待準時收看。