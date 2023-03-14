曹雅雯近來推出新專輯，暢聊感情近況。（羅永銘攝）

曹雅雯先前忙籌備新專輯，分享新歌創作過程。（羅永銘攝）

36歲金曲台語歌后曹雅雯去年被爆密婚，雖然隨後澄清是不實謠言，仍掀起熱議。她近來推出新專輯《禁》，同是遭傳密婚後，首度接受媒體專訪，談到密婚一事，她大笑說，「終究是逃不過」，接著坦言，自己完全沒有密婚，近年來感情狀態都是單身，「一聽到（密婚）當下傻眼，最擔心我爸媽，怕他們受影響。」

她也表示，去年被爆出密婚時正忙籌備新專輯，壓力爆棚導致胃食道逆流症狀，至今已狂瘦15公斤，她那陣子的心情、狀態不好，更擔心新聞輿論會影響到家人，「很擔心我爸媽會被親戚朋友問，因為他們不是公眾人物，更害怕會有記者跑去我家，他們會瘋掉」，並憶起被爆出這個消息後，她第一時間主動跟家人告知，「我請他們當作看看就好，如果有人問什麼就照實講，真的沒這件事」。

當時媒體接獲爆料曹雅雯密婚的老公不僅是台南同鄉，兩人當年就是在歌唱比賽中相識，進而交往結婚，男方的身份引起眾人猜測。對此，曹雅雯坦言，被誤傳成她老公的男性好友有傳訊息來詢問，「誰爆的？怎麼會這樣？妳爆的嗎？」讓她氣炸：「我不知道，我是神經病嗎？瘋了嗎？我瘋了才會自己爆。」並澄清2人僅是好友，當爆料一出後，她無奈說：「對他真的很拍謝，真的是齁。」

至於會擔心密婚傳聞影響桃花？她直率說，不擔心，現在沒有心思去戀愛，加上她在2021年自立門戶開設工作室，身為老闆對每項細節親力親為，「很辛苦，但我算錢很不在行，都要靠經紀人、會計」。她的父母個性開明、不會催婚及過問感情狀況，而一聊到婚姻話題，曹雅雯馬上呈現厭惡表情，也自認無法成為母親，幽默說，「我不要造孽，我是風一樣的女子，這幾年看到越來越多朋友都結婚生子，每天都要陪伴小孩，不太能出去，我真的會很傷心，當媽媽很辛苦」。