漢來飯店表示，首批完成受訓的種子管家均擁有流利外語能力、服務熱忱、高端餐酒學識與服務專業，打造國內飯店集團少見、同時具「金鑰匙」及「英式管家」兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊，提前因應疫後高端商務客來台。

漢來飯店事業群總經理林子寬表示，來台國際旅客自去年下半年起強勁復甦，其中包括高含金量的商務客。在歐美，擁有英式管家即是頂級生活的表徵，看準高端商務客對服務的高度需求，漢來飯店對此大規模辦理英式管家培訓。

林子寬指出，種子管家須歷經分組發表、實地演練、術科測試、口語表達等密集訓練，同時深入學習生活品味，服務禮儀、料理美學、名酒鑑賞、水晶銀器保養等專業知識。未來英式管家管理模式，亦將同步導入漢來飯店事業群旗下品牌、物管兩大經營體系。

漢來飯店此次與UKBG英國管家協會台灣代表處合作的英式管家訓練，包括管家行為與儀態規範，托盤訓練、行李拆包打包、餐酒知識與葡萄酒專業等32堂課程主題，以滿足國際奢華酒店趨向精緻、客製化及高端服務需求日益增加。

林子寬表示，漢來飯店10月即將進駐高檔飯店一級戰區的台北市區，從南部北上拓點的模式堪稱國內飯店首例。未來仍將繼續維持本土品牌在地化特質，同時也要展現國際星級飯店精緻服務水準，再為飯店業界寫下歷史新頁。