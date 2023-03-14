截至11點35分，加權指數下跌134.29點、為15426.20點，今日成交量估收斂至約2300億元。櫃買指數開低後一度下跌0.6％，隨後一度翻紅上漲0.19％，截至11點35分下跌0.24％、為204.89點，表現相對有撐，成交量估萎縮至約550億元。

盤面各類股普跌，僅觀光股及食品股獨紅撐盤，最高分別上漲2.04％及0.33％，橡膠、生技、鋼鐵股小跌0.1％內有撐。成交量較大的電子股及半導體股雙雙跌約1.3％，金融股跌逾1.7％，電子零組件及光電股跌近1％，航運股則一度重挫達3.75％，表現明顯疲弱。

權值股今日幾乎全盤皆墨，僅統一(1216)力守平盤之上，南亞(1303)、中鋼(2002)、聯發科(2454)跌幅於0.5％內表現有撐，台積電(2330)、鴻海(2317)跌約1％。聯電(2303)及台達電(2308)跌逾2.5％，中信金(2891)跌逾2％，富邦金(2881)、國泰金(2882)跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

群益投顧認為，台股短期內若無法站回15700點、回補上周五缺口，則技術面為假突破走勢，當反彈追價意願不積極時應更保守看待後市，向下觀察近期支撐區15350～15400點，預期加權指數將在15350～15700點間震盪。

元富投顧則認為，美國矽谷銀行（SVB）造成的衝擊，基本上不至於引發2008年次貸風暴後的全面性銀行系統風險，反可能讓聯準會升息步伐放緩、甚至考慮提前降息。預期美股短期風暴獲妥善處理後可望回穩，台股將在15300～15800區間整理，可利用震盪汰弱留強。