陸委會日前開放兩岸直航，但團客和自由行尚未解禁，外界認為政府應向對岸釋出更多善意，前副總統呂秀蓮指出，去年兩岸情勢緊張，但過完年後氣氛不太一樣，她認為和平機會要隨時創造，台灣有權有責的人應認真思考；她認為，重點還是在立法院，因為立委有職權監督、建議政府再改進。

呂秀蓮上午赴立法院拜會民進黨、國民黨及民眾黨團，宣傳其舉辦的「北區民間國是會議」。媒體問及，是否會呼籲政府盡快開放陸客來台，她表示，這並非自己能回答，但去年兩岸很緊張，民間為此發起「愛和平、保台灣」運動，經過選舉、民意檢驗後，大家都有所反省。

「過了一個年以後，好像整個氣氛有點不太一樣。」呂秀蓮表示，和平機會要隨時創造，同時台灣有權有責的人也該認真思考，她認為不只是北京當局，國內相關單位在蔡總統領導之下，事實上很多政策都在調整，要爭取這樣和平的機會。

媒體追問，是否認為政府要向大陸釋出更多善意，她隨即說「對」，強調重點還是在立法院，因為立委有職權監督、建議政府再改進，而她現在已經退休，完全代表民間，身兼聯合國NGO台灣國創會會長，意在結合國際組織跟國內組織一起，讓人民有話說。