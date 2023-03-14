澳大利亞、英國及美國三國領袖，於美西時間13日在美國聖地牙哥共同宣布「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）推動方案，三方同意將逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖。外交部今天表示，樂見並歡迎AUKUS夥伴關係持續向前推進，相信三方的合作將強化民主國家在印太區域的嚇阻能力，有助維持區域和平穩定。

澳英美三國領袖13日在美國加州聖地牙哥的海軍基地共同宣布，澳洲將採購3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，並且運用美英兩國的先進技術，以該潛艦和英國下一代核動力攻擊潛艦設計為基礎，在20年內打造下一代潛艦，將命名為「AUKUS」。此舉被視為在抵制中國大陸在該區域的影響力和軍事行動。

外交部發言人劉永健指出，外交部注意到澳大利亞、英國及美國三國領袖，共同宣布「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）推動方案，並具體說明AUKUS逐步協助澳洲取得核動力潛艦的路徑圖。

他說，外交部樂見並歡迎AUKUS夥伴關係持續向前推進，相信三方的合作將強化民主國家在印太區域的嚇阻能力，有助維持區域和平穩定。

劉永健強調，台灣作為印太區域的重要成員，位處第一島鏈樞紐位置及對抗威權擴張的最前線，始終堅定支持印太區域和平穩定現狀，長期以來與美國、澳洲及英國等理念相近國家具有共同利益。

他說，未來我國將持續與區域內外的理念相近國家共同合作，致力維護以規則為基礎的國際秩序，捍衛區域的和平、穩定與繁榮。